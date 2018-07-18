Киев попросил у США разъяснить переговоры Трампа и Путина по Украине

Киев обратился к США с просьбой разъяснить обсуждения новых идей по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе, имевшие место на переговорах президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом в среду, 18 июля, «Интерфаксу» сообщил источник в дипломатических кругах.

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«Украина попросила официальные разъяснения у Вашингтона о якобы обсуждениях на американско-российской встрече в Хельсинки новых предложений по урегулированию ситуации в юго-восточных регионах Украины, о чем заявил президент России в своем интервью российским СМИ», — поведал источник.

Собеседник агентства добавил, что Киев предложил Вашингтону официально опровергнуть эту информацию в том случае, если подобная тема на переговорах не затрагивалась.

Путин и Трамп договорились проработать вопрос урегулирования кризиса на юго-востоке Украины на экспертном уровне. По словам российского лидера, это может стать позитивным элементом движения вперед.

Встреча Путина и Трампа прошла в Хельсинки 16 июля. Эти переговоры стали первой полноформатной встречей лидеров России и США. Она продлилась почти четыре часа и включала в себя разговор тет-а-тет.

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