Полиция опознала отравителей Скрипаля

Полиция считает, что идентифицировала отравителей Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери. Об этом сообщает Press Association, передает ITv.

Знакомый с ходом расследования источник сообщил, что полиция с помощью камер видеонаблюдения идентифицировала подозреваемых, после чего сопоставила лица со списков въезжавших в страну в тот период. «Они уверены, что подозреваемые — россияне», — резюмировал он.

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В полиции отказались комментировать это утверждение.

Ранее сообщалось, что следователи рассматривают «действующих или бывших агентов российской спецслужбы, известной как ГРУ и являющейся тайным ударным отрядом Кремля в конфликтах по всему миру» как наиболее вероятных исполнителей «операции по устранению» Скрипаля.

Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания в британском Солсбери в марте этого года. По данным Лондона, их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разрабатывавшимся в Советском Союзе в военных целях. Позднее еще два местных жителя были найдены с теми же симптомами, одна из них, Дон Стерджесс, умерла 9 июля.

В британском Минобороны обвинили Россию в смерти женщины от «Новичка». По словам главы ведомства Гэвина Уильямсона, «Россия совершила атаку на британской территории, из-за которой умерла гражданка Великобритании». Москва обвинения отвергает.

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