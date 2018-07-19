Британия опровергла информацию об опознанных отравителях Скрипалей

Заместитель главы МВД Великобритании Бен Уоллес опроверг информацию о том, что полиции якобы удалось опознать отравителей бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

«Я думаю, что такие сведения должны лежать в папке с пометкой "необоснованная информация и вопиющее спекулирование"», — написал он в Twitter. Так Уоллес ответил на сообщение Press Association о том, что полиция установила личности отравивших Скрипалей.

Ранее 19 июля российский посол в Лондоне потребовал от властей Великобритании назвать имена подозреваемых, если они есть.

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До этого в британских СМИ появились сообщения, что полиция идентифицировала отравителей Скрипалей. Однако в Скотленд-Ярде это утверждение комментировать отказались.

Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания в британском Солсбери в марте этого года. По данным Лондона, их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разрабатывавшимся в Советском Союзе в военных целях, а потому к произошедшему причастна Россия. Москва все обвинения отвергает. Организация по запрещению химического оружия не смогла подтвердить происхождение токсина.

В конце июня пара британцев из соседнего с Солсбери города Эймсбери была найдены с теми же симптомами отравления. Женщина умерла 9 июля, мужчина пришел в себя и идет на поправку.

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