Россия потребовала назвать опознанных отравителей Скрипалей

Россия потребовала от властей Великобритании назвать имена подозреваемых в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Такое заявление сделал российский посол в Лондоне Александр Яковенко, передает РИА Новости.

По его словам, то, что полиция опознала отравителей Скрипалей, — это лишь информация СМИ. «Официальных сообщений британской стороны, к сожалению, нет», — сказал он, добавив, что каждый раз, когда российское посольство просит МИД Великобритании предоставить информацию о версиях отравления, оно получает отказ.

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Яковенко также отметил, что ранее советник по национальной безопасности Британии заявил, что пока у следствия нет подозреваемых. Это, по его мнению, свидетельствует о том, что британская сторона не располагает фактами.

Ранее 19 июля в британских СМИ появились сообщения, что полиция идентифицировала отравителей Скрипалей. Однако в Скотленд-Ярде это утверждение комментировать отказались.

Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания в британском Солсбери в марте этого года. По данным Лондона, их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разрабатывавшимся в Советском Союзе в военных целях. Москва это отрицает, Организация по запрещению химического оружия не смогла подтвердить происхождение токсина. Позднее еще два жителя соседнего Эймсбери были найдены с теми же симптомами, одна из них, Дон Стерджесс, умерла 9 июля.

В британском Минобороны обвинили Россию в смерти женщины от «Новичка». По словам главы ведомства Гэвина Уильямсона, «Россия совершила атаку на британской территории, из-за которой умерла гражданка Великобритании». Москва обвинения отвергает.

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