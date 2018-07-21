В Белоруссии не смогли найти дом за 20 миллионов долларов для Марадоны

Новость об особняке в Минске за 20 миллионов долларов, предложенном новому председателю правления брестского «Динамо» Диего Марадоне, оказалась фейком. В столице Белоруссии даже нет жилья с такой ценой, сообщает местный портал tut.by.

«Самые дорогие дома, которые сегодня есть в нашей базе, предлагают за 4-5 миллионов долларов, и они не рекламируются. Слышала лишь об одной сделке в Минске, когда дом был продан за семь миллионов долларов. Это, наверное, был потолок», — рассказала изданию заместитель директора агентства недвижимости «Сильван», которое специализируется на элитном жилье, Валерия Хованская.

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Пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова заявила, что с домом для Марадоны еще не определились. «Остановились на нескольких вариантах в Бресте, но к окончательному еще не пришли. Аргентинский источник основывается на своей фантазии», — пояснила она.

Ранее аргентинский сайт Clarin сообщил, что Марадону поселят в роскошном особняке в Минске с семью комнатами, к которому будет прилегать аэродром для частного самолета.

Бывший футболист подписал контракт с «Динамо» в мае 2018 года. Согласно его условиям, аргентинец сможет расторгнуть соглашение с клубом, если не сумеет адаптироваться к местному климату.

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