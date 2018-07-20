Марадона решил квартирный вопрос в Белоруссии

Аргентинец Диего Марадона, занимающий пост председателя правления брестского «Динамо», определился с жильем в Белоруссии. Об этом сообщает Clarin.

Марадона будет жить в особняке в Минске. Стоимость недвижимости оценивается в 20 миллионов долларов. В доме семь комнат, а в непосредственной близости от него находится аэродром для частного самолета. На нем аргентинец планирует добираться до Бреста.

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17 июля в сети появилась видео, на котором показано первое появление Марадоны на матче брестского клуба. Аргентинец приехал на игру национального чемпионата с ««Шахтером» на бронированном внедорожнике.

Марадона подписал контракт с «Динамо» в мае 2018 года. Согласно его условиям, аргентинец сможет расторгнуть соглашение с клубом, если не сумеет адаптироваться к местному климату.

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