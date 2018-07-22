Русский «наци-лорд» в мексиканской тюрьме преобразился в священника-конкистадора

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Алексей Макеев (второй слева)

Россиянин Алексей Макеев, обвиняемый властями Мексики в причинении смерти жителя города Канкун, поучаствовал в тюремной театральной постановке. Об этом пишет El Universal.

Более известный как «русский лорд-наци», Макеев сыграл священника в спектакле «Мифы, смуты и баламуты» о завоевании Америки испанцами. Перед публикой он предстал похудевшим, коротко стриженым, в монашеской рясе и с крестом в руках.

В мае 2017 года Макеев несколько сотен человек окружили дом Макеева и напали на него. Один мексиканец был ранен и умер после нападения, сам россиянин получил тяжелые травмы. В ночь на 30 мая Макеев после отказа от операций был выписан из больницы и помещен под стражу, однако позже его вернули в больницу.

Агрессию местных жителей Макеев вызвал тем, что без повода оскорблял людей на улицах, в том числе женщин и детей, записывал свои действия на видео и выкладывал в интернет. Во многих роликах он оскорблял мексиканцев по расовому признаку, махал мачете и демонстрировал свастику на голове, за что и получил свое прозвище.

В настоящее время Макеев ждет приговора суда, который должен решить, является ли смерть местного жителя от рук россиянина злым умыслом или же он действовал в рамках самообороны.

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