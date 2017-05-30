Избитый в Канкуне россиянин выписан из больницы и помещен под стражу

Россиянин Алексей Макеев, получивший травмы при нападении толпы на его дом в мексиканском Канкуне выписан из больницы и помещен под стражу в центр социальной реабилитации. Об этом РИА Новости сообщил консул России в Мехико Дмитрий Болбот.

«Сейчас ему будет предъявлено обвинение, с ним находится представитель посольства, из больницы его уже выписали», — сказал дипломат.

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По словам Болбота, состояние здоровья Макеева удовлетворительное, от операций он отказался.

«Он отказывается и от помощи посольства, несмотря на это, мы продолжаем следить за развитием ситуации и соблюдением прав и свобод российского гражданина за рубежом», — сказал Болбот.

19 мая несколько сот человек окружили дом Макеева в Канкуне и напали на него. Один мексиканец был ранен и умер после нападения, сам россиянин получил тяжелые травмы и находится в больнице.

Агрессию жителей Канкуна россиянин вызвал тем, что без повода оскорблял людей на улицах, в том числе женщин и детей, записывал свои действия на видео и выкладывал в интернет. Во многих роликах Макеев оскорблял мексиканцев по расовому признаку и демонстрировал свастику.

Своим поведением Макеев известен не только в Мексике, но и в России. О нем снимали телепередачу «Чистосердечное признание», в которой утверждалось, что он психически болен.