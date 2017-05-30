Мексиканская прокуратура обвинила Макеева в предумышленном убийстве

Россиянину Алексею Макееву, который пострадал в стычке с толпой в Канкуне, предъявлено обвинение в предумышленном убийстве. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщил РИА Новости консул России в Мехико Дмитрий Болбот.
По его словам, Макеева отвезли в прокуратуру, где зачитали его права и обвинение в предумышленном убийстве. В течение 48 часов судья должен будет решить, в какую тюрьму его направить. Дожидаться решения он будет в центре предварительного заключения.
Со ссылкой на сотрудников прокуратуры штата Кинтана-Роо консул сообщил, что в среднем подобные расследования занимают до вынесения приговора около трех месяцев.
«Сам Макеев категорически отказался от помощи посольства и заявил, что ни при каких условиях не хочет возвращаться в Россию. Он намерен связаться с местным адвокатом для защиты его прав. Несмотря на это, посольство продолжает следить за ситуацией и соблюдением его прав», — подчеркнул дипломат.
Помимо дела в отношении Макеева, прокуратура штата также расследует нападение на его дом и поведение полиции, не оказавшей россиянину помощи и защиты.
Ранее сообщалось, что Макеев был выписан из больницы и помещен под стражу в центр социальной реабилитации. Его состояние здоровья удовлетворительное, от операций он отказался. Также он отказывается от помощи посольства.
Несколько сот человек 19 мая окружили дом Макеева в Канкуне и напали на него. Один мексиканец был ранен и умер после нападения, сам россиянин получил тяжелые травмы.
Агрессию жителей Канкуна Макеев вызвал тем, что без повода оскорблял людей на улицах, в том числе женщин и детей, записывал свои действия на видео и выкладывал в интернет. Во многих роликах он оскорблял мексиканцев по расовому признаку и демонстрировал свастику.