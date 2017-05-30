Власти Мексики вернули обвиняемого в убийстве россиянина из тюрьмы в больницу

Мексиканская прокуратура вернула Алексея Макеева из тюрьмы в больницу города Канкун, несмотря на предъявленные россиянину обвинения в умышленном убийстве. Об этом во вторник, 30 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

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«Нас попросили позаботиться о нем, потому что в тюрьме нет условий для ухода, — цитирует агентство Игнасио Мелендеса, главного врача больницы имени Хесуса Кумате. — Он спит, нет никаких проблем». По словам медиков, за время пребывания в тюрьме с Макеевым не случалось инцидентов, включая возможные нападения сокамерников.

Несколько сот человек 19 мая окружили дом Макеева в Канкуне и напали на него. Один мексиканец был ранен и умер после нападения, сам россиянин получил тяжелые травмы. В ночь на 30 мая Макеев после отказа от операций был выписан из больницы и помещен под стражу.

По словам консула России в Мехико Дмитрия Болбота, Макеев также отказался от помощи посольства.

Агрессию жителей Канкуна Макеев вызвал тем, что без повода оскорблял людей на улицах, в том числе женщин и детей, записывал свои действия на видео и выкладывал в интернет. Во многих роликах он оскорблял мексиканцев по расовому признаку и демонстрировал свастику.

Своим поведением Макеев известен не только в Мексике, но и в России. О нем снимали телепередачу «Чистосердечное признание», в которой утверждалось, что он психически болен.