В Мексике суд отправил Макеева на 1,5 года в тюрьму до приговора

В мексиканском Канкуне суд в четверг, 1 июня, возобновил рассмотрение дела россиянина Алексея Макеева, обвиняемого в предумышленном убийстве. Судья вынес решение о предварительном заключении сроком на полтора года, сообщил РИА Новости консул России в Мехико Дмитрий Болбот.

Суд нашел достаточно оснований, чтобы начать процесс. Назначен срок в три месяца на сбор всех материалов по делу, а затем начнутся слушания с привлечением адвокатов.

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Макеев на время суда будет в тюрьме временного содержания, ему определен бесплатный адвокат. По словам источника в прокуратуре штата Кинтана-Роо, возможный срок тюремного заключения, грозящий россиянину, может составить от 25 до 50 лет.

Болбот подчеркнул, что посольство готово оказать Макееву всю необходимую помощь, несмотря на его отказ от содействия и нежелание ни при каких условиях возвращаться в Россию.

19 мая несколько сот человек окружили дом Макеева и напали на него. Один мексиканец был ранен и умер после нападения, сам россиянин получил тяжелые травмы. В ночь на 30 мая Макеев после отказа от операций был выписан из больницы и помещен под стражу, однако позже его вернулив больницу.

Агрессию местных жителей Макеев вызвал тем, что без повода оскорблял людей на улицах, в том числе женщин и детей, записывал свои действия на видео и выкладывал в интернет. Во многих роликах он оскорблял мексиканцев по расовому признаку и демонстрировал свастику.

Своим поведением Макеев известен и в России. О нем снимали телепередачу «Чистосердечное признание», в которой утверждалось, что он психически болен.