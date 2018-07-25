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Уникальный плавучий док доставлен на верфь «Звезда» в Приморском крае

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Уникальный транспортно-передаточный плавучий док грузоподъемностью 40 тысяч тонн доставлен и пришвартован к причалу Судостроительного комплекса «Звезда» в Приморском крае. Об этом говорится в сообщении «Роснефти».

Док построен по заказу российской судоверфи китайской компанией BSIC и является одним из ключевых элементов верфи.

Он предназначен для проведения работ по спуску со стапеля на воду крупногабаритных судов длиной 300 метров и шириной более 50 метров со спусковой массой до 40 тысяч тонн, а также объектов морской техники, в частности, буровых платформ и их элементов (оснований и верхних строений).

Также плавдок сможет осуществлять подъем из воды с последующей передачей на причал и спуск на воду ремонтируемых объектов, буксировку судна либо элемента буровой платформы в пределах района плавания.

Новое оборудование позволит ССК «Звезда» выполнять заказы по производству судов тех типов и размеров, которые российские компании ранее вынуждены были заказывать на зарубежных верфях из-за отсутствия производственных мощностей в России. Размещение заказов на производство судов на российской верфи позволит компаниям повысить экономическую эффективность масштабных проектов.

Транспортно-передаточный плавучий док стал еще одним уникальным производственным объектом, которым располагает ССК «Звезда». На открытом достроечном тяжелом стапеле комплекса уже установлено четыре портальных крана грузоподъемностью 100 тонн, два крана козлового типа грузоподъемностью 320 тонн и кран типа «Голиаф» грузоподъемностью 1 200 тонн, аналогов которому нет на российских верфях. С 2017 года крановое оборудование активно используется в производственной деятельности.

После буксировки плавдок встал на рейд в Уссурийском заливе и за 3 часа был поставлен непосредственно в акваторию судостроительного комплекса. Плавдок пришвартован на штатное рабочее место у тяжёлого открытого достроечного стапеля судоверфи.

В портфеле заказов ССК «Звезда» на сегодняшний день свыше 25 контрактов на строительство танкеров типа «Афрамакс», арктических челноков, судов снабжения, а также мелкосидящего ледокола.

Численность персонала ССК «Звезда» на данный момент составляет около 1 500 человек. 87 процентов работников являются жителями Дальнеговосточного региона. В этом году комплекс планирует привлечь еще около 2 тысяч человек различных специальностей. К 2024 году численность персонала предприятия составит более 7 тысяч человек.
Верфь ведет активную работу с потенциальными заказчиками по заключению ещё ряда контрактов, среди которых заказы на танкеры ледового класса, суда снабжения, суда-газовозы, суда вспомогательного флота.

В дополнение к строящемуся крупнейшему в России сухому доку передаточный док позволит расширить производственные возможности ССК «Звезда», обеспечивая спуск на воду строящихся судов и морской техники с открытого тяжелого достроечного стапеля.

Судостроительный комплекс «Звезда» (город Большой Камень Приморского края) создается на базе Дальневосточного завода «Звезда» Консорциумом АО «Роснефтегаз», ПАО «НК «Роснефть» и АО «Газпромбанк». Проект комплекса предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля, сухого дока, производственных цехов полного цикла, а также цехов для строительства офшорной морской техники.

Судостроительный комплекс «Звезда» будет выпускать крупнотоннажные суда, элементы морских платформ, суда ледового класса, специальные суда и другие виды морской техники.

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