Трамп согласился приехать в Москву

Президент США Дональд Трамп согласился посетить Москву. Об этом сообщает Reuters в пятницу, 27 июля, со ссылкой на заявление Белого дома. Отмечается, что визит американский лидер совершит, как только получит официальное приглашение.

«Президент Трамп с нетерпением ждет визита президента Путина в Вашингтон в начале следующего года. Он также готов посетить Москву, как только получит приглашение», — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

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Ранее 27 июля российский лидер Владимир Путин направил американской стороне приглашение. «Я тоже готов», — сказал он во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР. Он также объявил, что Трамп настроен на дальнейшие встречи, которые назвал полезными.

16 июля в Хельсинки прошла первая полноформатная встреча американского и российского президентов. В закрытом режиме они проговорили более двух часов. Оба лидера оценили переговоры положительно.

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