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Победы российских спортсменов отметили концертом в Москве

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Около 30 тысяч человек пришли на концерт «Россия в моем сердце», который состоялся 28 июля на Манежной площади в Москве, чтобы поздравить российских спортсменов с победами. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«Полиция и Росгвардия обеспечили охрану общественного порядка и безопасности, нарушений не допущено», — подчеркнули там.

В частности, к болельщикам вышли футболисты сборной России, которым удалось пробиться в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, и главный тренер команды Станислав Черчесов. Также москвичи смогли выразить свою благодарность хоккейной сборной России, которая завоевала золотые медали на Олимпийских играх в корейском Пхенчхане.

Поздравить российских спортсменов с победами, которые им удалось одержать в этом сезоне, пришли не только болельщики, но и певцы и музыканты. Так, на сцене выступили Дима Билан, Полина Гагарина, Олег Газманов, Александр Маршал, группа «Земляне», Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Николай Басков и многие другие.

Пожалуй я ещё одну фотку выложу со вчерашнего концерта #Россиявмоемсердце P.S спасибо вам за все то,что вы делаете 😍😌🙌🏻

Фото опубликовано @nikaa97av

Волонтеры РДШ Кубинки на грандиозном концерте "Россия в моем сердце"

Фото опубликовано @kubinka_rdh

🤙🏻💚💖💛💙 Йоу Выступили на праздничном концерте «Россия в моем сердце» Работали в номере с Олегом Газмановым.👌🏻 ⠀ Так же пересеклись с огромным количеством звёзд, со сборной России по футболу, волейболу, хоккею. Дзюба душевный мужик😄 Пообщались с крутыми певцами. ⠀ Былo нереально много людей. Публика очень заряжена! Спасибо всем, кто смотрел в живую и по «Россия 1»✌🏻💚💖💚💖 ⠀ #накайфах #манежнаяплощадь #россиявмоемсердце #краснаяплощадь #чемпионатмира #сборнаяроссии #fslife #footballfreestyle

Фото опубликовано @alexandr.bragin

Как же мне нравится эта фотография😍😍😍 #сборнаяроссии #акинфеев #дзюба #черышев #головин #фернандес #любимые #команда #гол #пас #ворота #сборнаяроссиипофутболу #занасзавсехзакаждого #вместемыкоманда #россиявмоемсердце #концерт

Фото опубликовано @national_team_russia_fan

Манежная площадь Концерт "Россия в моем сердце" ... @podslushano_v_moscow @msk_vkadre @msk.inst @msk_vteme

Фото опубликовано @marinavoikina

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