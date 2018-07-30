На Украине назвали советское прошлое виновным в проблемах допинга

Глава Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул прокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) внести Украину в список стран с высоким риском нарушения антидопинговых правил. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам Гоцула, на государственном уровне был принят ряд законодательных актов, регулирующих антидопинговую деятельность в украинском спорте. Однако проблемой стала связь с СССР.

«Учитывая наше советское прошлое, когда существовало толерантное отношение к допингу в спорте; близкое географическое расположение с Россией, с которой украинский спорт недавно связывали тесные отношения, а также допинг-случаи, которые до сих пор фиксируются в отечественной легкой атлетике, IAAF продолжает усиленно мониторить нашу антидопинговую деятельность», — заявил Гоцул.

Глава Федерации добавил, что есть масса свидетельств тому, что результаты советского спорта базировались на жесткой допинговой программе. «Были другие времена, были другие возможности для обнаружения запрещенных препаратов. Неправильно, конечно, говорить, что тогда все поголовно применяли допинг. Но во многом это было именно так», — отметил он.

27 июля IAAF включила Украину в группу A, в которую входят страны с наивысшим риском употребления допинга. Теперь украинские спортсмены должны быть проверены на допинг минимум три раза перед чемпионатом мира, который пройдет осенью 2019 года.

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