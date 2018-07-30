Легкоатлета дисквалифицировали за критику формы сборной Украины

Украинский легкоатлет Антон Грабовский дисквалифицирован национальной федерацией за критику формы сборной. Об этом сообщается на сайте Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ).

Грабовский в своем Instagram иронично высказался о качестве формы, предоставленной техническим спонсором ФЛАУ. Экипировщик сборной обратился за разъяснениями к федерации. В организации приняли решение дисквалифицировать спортсмена на шесть месяцев. Отстранение действует с 22 июля 2018 года.

«Поступок спортсмена поставил под угрозу деловые соглашения между техническим партнером и сборной Украины», — отмечается в заявлении ФЛАУ.

Грабовский специализируется в беге на 3000 метров. Легкоатлет признал вину за свой поступок, но не согласился с решением федерации.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!