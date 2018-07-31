Защитник сборной России отверг предложения из Европы

Агент Жорже Машадо, представляющий интересы защитника сборной России и московского ЦСКА Марио Фернандеса, заявил, что игрок остается в России. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Марио не покинет ЦСКА. Это его желание, он никуда не уходит», — заверил Машадо.

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9 июля в итальянских СМИ сообщили об интересе к Фернандесу со стороны миланского «Интера». Также среди претендентов на игрока сборной России назывались такие клубы, как испанские «Атлетико» и «Валенсия», а также итальянский «Наполи».

Бразилец выступает в составе армейского клуба с 2012 года. За это время он провел 141 игру и забил один гол. В 2016-м футболист получил российское гражданство.

Фернандес представлял российскую сборную на ЧМ-2018. В четвертьфинальном матче против сборной Хорватии бразилец отметился забитым мячом, который позволил довести встречу до послематчевых одиннадцатиметровых ударов. Сборная Россия уступила по пенальти со счетом 3:4.

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