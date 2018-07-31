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Трамп рассказал о планах ЕС строить за свои деньги порты для импорта газа из США

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Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждает с Евросоюзом планы строительства портов для поставок американского сжиженного газа. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, которую транслировал телеканал CBS News.

«Мы уже обсуждаем с Евросоюзом вопрос строительства 9-11 портов, чтобы мы могли отправлять наш газ в Европу», — сказал он, добавив, что возведение этих объектов будет оплачиваться из бюджета ЕС.

25 июля сообщалось, что Евросоюз уступил Трампу в торговой войне. Среди прочего, страны Старого Света согласились увеличить импорт газа из США, а также снизить промышленные тарифы и импортировать больше соевых бобов и иной сельскохозяйственной продукции.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что российский проект «Северный поток-2» делает Европу зависимой от России и его энергоресурсов. Он обещает, что американский сжиженный газ будет конкурировать с российским топливом на европейском рынке. Одновременно с этим, в Сенате США изучают законопроект о наложении санкций в отношении компаний, инвестирующих строительство газопровода в Западную Европу.

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