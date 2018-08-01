Предложены аксессуары для родившихся под знаком Льва

Бренд Michael Michael Kors представил капсульную коллекцию обуви и аксессуаров Rory 2018, которая посвящена зодиакальному знаку Льва. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в среду, 1 августа.

Лев — знак зодиака, под которым родился дизайнер Майкл Корс. Отличительная деталь коллекции, в которую вошли кожаные клатчи, рюкзаки, сумки, туфли на каблуке, мюли, — декоративные элементы Rory в форме стилизованной позолоченной головы льва. Цветовая гамма — черный и белый с золотой фурнитурой.

Фото: Michael Kors 1 /10

Американский бренд Michael Kors производит одежду, обувь, парфюмерию и аксессуары (сумки, ремни, очки, ювелирные украшения, часы и платки). Основан дизайнером Майклом Корсом в 1981 году. В июле 2018 года Michael Kors представил новую капсульную коллекцию Graffiti, выдержанную в монохромной гамме, в которую вошли одежда, обувь и аксессуары. Принты на вещах, среди которых — туфли на шпильках, топы, часы, городские рюкзаки, сандалии, сумки-кроссбоди на ремешке-цепочке — навеяны граффити на улицах Нью-Йорка 1980-х годов.

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