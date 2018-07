Туфли на шпильках и сумки покрыли граффити

Бренд Michael Kors представил новую капсульную коллекцию Graffiti, выдержанную в монохромной гамме, в которую вошли одежда, обувь и аксессуары. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в среду, 25 июля.

Принты на вещах, среди которых — туфли на шпильках, топы, часы, городские рюкзаки, сандалии, сумки-кроссбоди на ремешке-цепочке — навеяны граффити на улицах Нью-Йорка 1980-х годов.

«Я основал свою компанию в 1981 году, когда Uptown и Downtown действительно находились на грани столкновения, — рассказал дизайнер Майкл Корс о новой линии. — Сочетание несочетаемого, тонкая грань между высоким и уличным искусством: Mudd Club и Club 57, художники Fab 5 Freddy и Jean-Michel Basquiat, выставляющие свои работы в центре современного искусства PS1, чьи граффити вы легко найдете на стенах Нью-Йорка или в метро. Сегодня сочетания высокого/низкого — это основа всего».

Фото: Michael Kors 1 /5

Капсульная коллекция Graffiti доступна в магазинах бренда по всему миру с июля 2018 года.

Американский бренд Michael Kors производит одежду, обувь, парфюмерию и аксессуары (сумки, ремни, очки, ювелирные украшения, часы и платки). Основан дизайнером Майклом Корсом в 1981 году. В конце 2017 года компания Michael Kors объявила о прекращении использования натурального меха в своей продукции с 2018 года. Решение было принято после встречи с представителями организации по защите прав животных PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, «Люди за этичное обращение с животными»).

