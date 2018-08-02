Россия захотела наказать сбежавших на Украину биатлонисток

Союз биатлонистов России (СБР) попытается добиться дисквалификации спортсменок Екатерины Бех, Анастасии Рассказовой и Оксаны Москаленко, которые решили выступать за сборную Украины. Об этом со ссылкой на источник сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Решение о смене спортивного гражданства россиянок будет принимать Международный союз биатлонистов (IBU). После того как украинская сторона отправит в организацию все необходимые документы, IBU обратится к СБР и уточнит, имеет ли он какие-либо возражения. По информации источника, правление союза будет настаивать на санкциях, потому что одна из спортсменок имеет опыт выступления за юниорскую сборную России.

Старший тренер резервной сборной России Николай Большаков раскритиковал решение Бех, Рассказовой и Москаленко. По его мнению, спортсменки поступили непорядочно, не уведомив российскую сторону об уходе в другую команду.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, комментируя решение россиянок, выступил против нынешнего руководства СБР, а именно, Владимира Драчева. «Просто бегут от сегодняшнего президента господина Драчева и его команды. Безусловно, спортсменки представляют для нас интерес. Мы в свое время потеряли [Дарью] Домрачеву. А сейчас разъезжаются от бездействия Драчева. Спортсменки, подающие надежды, безусловно», — отметил он.

Ранее 2 августа стало известно, что Бех, Рассказова и Москаленко приняли решение выступать на международных соревнованиях под флагом Украины. Как заявили в Федерации биатлона страны, родители спортсменок — украинцы.

В минувшем сезоне 20-летняя Рассказова представляла Россию на этапах юниорского Кубка IBU, а в 2016 и 2017 годах принимала участие в чемпионатах мира среди юниоров. 19-летняя Бех и 18-летняя Москаленко на уровне сборных не соревновались.

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