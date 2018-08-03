Стало известно об условиях содержания россиянки Бутиной в американской тюрьме

Российские дипломаты в очередной раз посетили Марию Бутину, арестованную американскими властями. Об этом говорится в сообщении посольства России в США, опубликованном на сайте.

В ведомстве пояснили, что россиянка «стойко переносит тяготы, пытается к ним адаптироваться», не жалуется на состояние здоровья. «Однако ее обращения за стоматологической помощью игнорируются. Ей предоставлена возможность осуществлять телефонные звонки», — говорится в комментарии.

При этом отмечается, что связаться с родителями женщине «пока не удалось — тюремная администрация ссылается на некие "технические трудности"».

О задержании Бутиной стало известно 16 июля. Ее обвиняют «в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США», а также в ведении деятельности, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США в качестве агента иностранного государства.

Предполагается, что Бутина работала по распоряжению, находившегося под санкциями США высокопоставленного официального лица российского правительства. Россиянке грозит до 15 лет тюрьмы в случае признания ее виновной. Мария Бутина отвергает все обвинения в свой адрес. По словам ее адвоката, женщина передала в сенат восемь тысяч документов и прошла 8-часовой допрос.

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