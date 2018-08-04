Буффон завоевал первый трофей с ПСЖ

«Пари Сен-Жермен», ворота которого защищал итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон, переиграл «Монако» со счетом 4:0 в матче за Суперкубок Франции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в Китае. Счет во встрече открыл Анхель Ди Мария на 33-й минуте. На 40-й Кристофер Нкунку удвоил преимущество парижан. Тимоти Веа на 67-й минуте довел счет до крупного. Ди Мария оформил дубль уже в дополнительное время матча, установив окончательный счет 4:0 в пользу парижского клуба. 40-летний Буффон вышел в стартовом составе.

6 июля стало известно о переходе Буффона в ПСЖ. Контракт с бывшим футболистом туринского «Ювентуса» был заключен сроком на один год и возможностью продления на такой же период.

Буффон принял решение покинуть «Ювентус» еще в мае. На тот момент футболист намеревался завершить профессиональную карьеру, однако тогда же появилась информация об интересе к итальянцу со стороны ПСЖ, одного из богатейших футбольных клубов мира.

В составе туринского клуба Буффон 11 раз становился чемпионом Италии. Со сборной Италии Буффон стал чемпионом мира в 2006 году.

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