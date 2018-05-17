ПСЖ предложил контракт Буффону

Французский клуб «Пари Сен-Жермен» предложил контракт вратарю Ювентуса Джанлуиджи Буффону. Об этом сообщает Le Parisien.

Как утверждает парижское издание, с 40-летним итальянцем уже связались представители ПСЖ. Буффону был предложен контракт на два года.

16 мая стало известно, что итальянец принял решение о завершении карьеры по окончании сезона 2017/2018. Последним матчем Буффона в форме «Ювентуса» должен стать поединок против «Вероны» 19 мая.

В конце апреля сообщалось об интересе к 40-летнему вратарю со стороны аргентинского «Бока Хуниорс». Буффону были готовы предложить 2,5 миллиона евро в год.

Буффон выступает в составе «Ювентуса» с 2001 года. Вместе с туринским клубом итальянец 11 раз становился чемпионом Италии. Также уже в качестве голкипера сборной Италии Буффон стал чемпионом мира в 2006 году.

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