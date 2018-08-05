Обновленный ЦСКА выдал худший старт за 17 лет

Московский ЦСКА выдал худший старт сезона за последние 17 лет. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Клуб во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ) проиграл на своем поле «Ростову» (0:1). В первом матче чемпионата армейцы сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0). Таким образом, в первых двух турах ЦСКА набрал лишь одно очко, не забив при этом ни одного гола.
Худший старт армейцы продемонстрировали в 2001 году, когда «всухую» проиграли в первых двух встречах чемпионата России.
Летом состав ЦСКА обновился. Из клуба ушли защитники Сергей Игнашевич, братья Алексей и Василий Березуцкие, полузащитники Понтус Вернблум, Бибрас Натхо, Александр Головин, нападающие Ахмед Муса и Витиньо. Все эти футболисты играли в основном составе армейцев.
В минувшем розыгрыше национального чемпионата ЦСКА финишировал на втором месте, уступив только «Локомотиву». В грядущем сезоне оба клуба представят Россию на групповом этапе Лиги чемпионов.