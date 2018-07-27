Головин прокомментировал переход в «Монако»

Полузащитник сборной России Александр Головин, ставший новичком «Монако», прокомментировал своей трансфер в европейский клуб. Слова футболиста опубликованы на официальном сайте ЦСКА.

«Грустно оставлять команду, ставшую родной, но не каждому выпадает шанс перейти в большой европейский клуб. Благодарен болельщикам за поддержку — энергетика красно-синих трибун просто потрясает», — заявил Головин. Он также отметил, что ЦСКА помог ему осуществить мечту.

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Ранее 27 июля «Монако» официально объявил о переходе россиянина. Головин подписал с европейским клубом контракт на пять лет. Трансфер 22-летнего хавбека обошелся «Монако» в сумму около 30 миллионов евро, став рекордным среди российских игроков.

Головин — чемпион Европы (до 17 лет). Вместе с российской сборной он добрался до четвертьфинала домашнего чемпионата мира. В активе полузащитника 113 матчей и 13 голов за столичный ЦСКА.

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