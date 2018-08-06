Россия уведомила Грецию о последствиях высылки дипломатов

Посла Греции в Москве вызвали в МИД России, передает РИА Новости в понедельник, 6 августа.

Как пишет агентство, Андреасу Фриганасу вручили ноту о зеркальных мерах в ответ на высылку российских дипломатов.

Фриганаса уже вызывали в дипведомство 20 июля. Тогда российская сторона выразила «решительный протест в связи с продолжающимися антироссийскими заявлениями греческой стороны относительно ситуации вокруг высылки двух российских дипломатов и запрета на въезд еще двум гражданам России».

11 июля греческая газета Kathimerini сообщила, что из страны было решено выслать двух российских дипломатов, еще двум запретят въезд. Издание поясняло, что они обвиняются во вмешательстве во внутренние дела государства и незаконных действиях против национальной безопасности Греции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ заявила, что данный шаг будет иметь зеркальные последствия.

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