Греция пожаловалась на неуважение со стороны России

Министерство иностранных дел Греции обвинило российских коллег в постоянном неуважении. Такое заявление стало реакцией на слова спикера МИД России Марии Захаровой, передает РИА Новости.

Греческая сторона, в частности, упрекает Москву в непонимании современного мира и требует прекратить постоянное вмешательство в дела других государств. В заявлении греческого МИД также отмечается, что, независимо от размера, государства имеют право на проведение самостоятельной и независимой внешней политики.

До этого на брифинге Захарова пригрозила Греции последствиями за высылку двух российских дипломатов и запрет на въезд еще двоим. По сообщению греческого дипведомства, причиной высылки россиян послужили их действия, «побужденные негативной логикой». Кроме того, утверждается, что российские власти были осведомлены о деятельности высланных дипломатов.

11 июля греческая газета Kathimerini сообщила, что из страны было решено выслать двух российских дипломатов, еще двум запретят въезд. Издание поясняло, что они обвиняются во вмешательстве во внутренние дела государства и незаконных действиях против национальной безопасности Греции.

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