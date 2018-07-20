Россия выразила протест послу Греции после критики в адрес Москвы

Посла Греции в Москве Андреаса Фриганаса вызвали в МИД России. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что «был выражен решительный протест в связи с продолжающимися антироссийскими заявлениями греческой стороны относительно ситуации вокруг высылки двух российских дипломатов и запрета на въезд еще двум гражданам России».

11 июля греческая газета Kathimerini сообщила, что из страны было решено выслать двух российских дипломатов, еще двум запретят въезд. Издание поясняло, что они обвиняются во вмешательстве во внутренние дела государства и незаконных действиях против национальной безопасности Греции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подобные действия не остаются без последствий. Министерство иностранных дел Греции, комментируя брифинг российского дипломата, обвинило российских коллег в постоянном неуважении.

Греческая сторона, в частности, упрекает Москву в непонимании современного мира и требует прекратить постоянное вмешательство в дела других государств. В заявлении греческого МИД также отмечается, что, независимо от размера, государства имеют право на проведение самостоятельной и независимой внешней политики.

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