Российские корабли зашли в Ла-Манш

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Североморск» Северного флота ВМФ России вошли из Северного моря в пролив Ла-Манш по пути в Атлантический океан. Об этом сообщают «Североморские вести».

По информации издания, 5 июля корабли вышли с главной базы Северного флота в Североморске, преодолев более 4 тысяч морских миль. По пути в Атлантический океан они заходили в Кронштадт. Там 29 июля корабли приняли участие в военно-морском параде по случаю дня ВМФ.

В Атлантике «Маршал Устинов» и «Североморск» отработают «оказание помощи терпящим бедствие на море и обеспечение обороны отряда кораблей».

В начале июня начался самый масштабный за последние 10 лет поход кораблей Северного флота, в котором были задействованы 36 кораблей и подводных лодок.

29 июля стало известно, что ВМФ России в 2018 году получит 26 новых кораблей, катеров и судов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!