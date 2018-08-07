Отбывающий пожизненное боевик получил еще 20 лет тюрьмы

Верховный суд Чечни признал Юсуфа Крымшамхалова, отбывающего пожизненное заключение за участие в терактах, виновным в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Об этом во вторник, 7 августа, со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Ставропольскому краю сообщает «Интерфакс».

Крымшамхалов осужден по части 2 статьи 209 «Бандитизм» и статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Он приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии особого режима. «В ходе следственных действий Крымшамхалов полностью признал свою вину», — говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, краевым управлением ФСБ в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий задокументирован дополнительный эпизод преступной деятельности Крымшамхалова. «Доказана его причастность к вооруженному нападению на военнослужащих федеральных сил в районе станицы Червленной Шелковского района Чеченской Республики в 1999 году», — отметили в УФСБ.

По данным следствия, Крымшамхалов добровольно вступил в бандформирование, действовавшее на территории Чечни.

12 января 2004 года сообщалось, что Мосгорсуд приговорил жителей Карачаево-Черкесии Юсуфа Крымшамхалова и Адама Деккушева к пожизненному лишению свободы. Они были признаны виновными в причастности к взрывам жилых домов в Москве и Волгодонске. Эти теракты были совершены в сентябре 1999 года; тогда погибли 243 человека.

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