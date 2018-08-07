Погибшего в Пакистане российского альпиниста отказались хоронить

Семья погибшего в Пакистане иркутского альпиниста Сергея Глазунова приняла решение оставить его тело в горах. Об этом сообщает ТАСС.

Пока тело Глазунова не обнаружено. Его, по мнению спасателей, можно найти с помощью дрона, но извлечение тела со скал, где оно, вероятно, находится, представляется затруднительным. В настоящий момент, как рассказала координатор спасательных работ Анна Пиунова, поиски приостановлены.

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«Достать тело Сергея будет очень сложно, почти нереально, то есть, если мы будем проводить эту операцию, то мы должны понимать, что мы можем пожертвовать жизнями других людей», — добавила Пиунова. По ее мнению, причиной гибели Глазунова стало нарушение техники безопасности при восхождении.

Глазунов сорвался со скалы 27 июля во время восхождения на вершину Латок 1 высотой 7145 метров, которое он совершал с напарником из Санкт-Петербурга Александром Гуковым. Последний провел несколько дней в ожидании помощи на горе на высоте 6,1 тысячи метров без еды и горелки и был эвакуирован вертолетом 31 июля. Альпиниста доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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