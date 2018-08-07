Погибшего в Пакистане российского альпиниста отказались хоронить

Семья погибшего в Пакистане иркутского альпиниста Сергея Глазунова приняла решение оставить его тело в горах. Об этом сообщает ТАСС.
Пока тело Глазунова не обнаружено. Его, по мнению спасателей, можно найти с помощью дрона, но извлечение тела со скал, где оно, вероятно, находится, представляется затруднительным. В настоящий момент, как рассказала координатор спасательных работ Анна Пиунова, поиски приостановлены.
«Достать тело Сергея будет очень сложно, почти нереально, то есть, если мы будем проводить эту операцию, то мы должны понимать, что мы можем пожертвовать жизнями других людей», — добавила Пиунова. По ее мнению, причиной гибели Глазунова стало нарушение техники безопасности при восхождении.
Глазунов сорвался со скалы 27 июля во время восхождения на вершину Латок 1 высотой 7145 метров, которое он совершал с напарником из Санкт-Петербурга Александром Гуковым. Последний провел несколько дней в ожидании помощи на горе на высоте 6,1 тысячи метров без еды и горелки и был эвакуирован вертолетом 31 июля. Альпиниста доставили в больницу в тяжелом состоянии.