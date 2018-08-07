Внук Третьяка отразил два буллита в дебютном матче за иностранный клуб

Куинтон Хауден не забивает Максиму Третьяку

Российский голкипер Максим Третьяк, внук советского вратаря Владислава Третьяка, отразил два буллита в дебютной игре за рижское «Динамо» из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Видео первого сейва россиянина разместил в Instagram пользователь khairullin1610, второй опубликован в аккаунте boogard1975.

21-летний голкипер защищал ворота рижского клуба в матче Кубка губернатора Нижегородской области против «Динамо» из Минска. Сперва Третьяк справился с броском канадского нападающего Куинтона Хаудена. Второй буллит не смог реализовать белорусский хоккеист Андрей Степанов.

Буллит в исполнении Андрея Степанова в ворота Максима Третьяка

«Два буллита за период — да, такого в моей карьере еще не было. Но когда-то все бывает впервые. Нужно было просто отбивать», — приводит слова Третьяка официальный сайт КХЛ.

Владислав Третьяк — трехкратный олимпийский чемпион, действующий депутат Госдумы и президент Федерации хоккея России.

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