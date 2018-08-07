Умер автор обложки альбома «Группа крови»

Скончался художник Андрей Кирсанов, который сотрудничал с группой «Кино». Об этом во вторник, 7 августа, сообщил в Facebook музыкант Алексей Вишня.

«Покойся с миром, Андрюх», — заявил исполнитель. Художнику было 52 года.

Кирсанов — автор идеи обложки альбома «Группа крови». Он был участником группы «Новые Художники». Он также занимался созданием декорации для выступлений «Кино», снимался в клипах коллектива на треки «Видели ночь» и «Фильмы».

Художник также сыграл в фильмах «Асса» Сергея Соловьева и «Рок» Алексея Учителя.