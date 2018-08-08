Названа причина смерти бывшего музыканта группы «Кино»

Актер и художник Сергей Бугаев, также известный как «Африка», назвал причину смерти художника, актера и музыканта Андрея Кирсанова. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

«Причиной смерти Андрея Крисанова стало онкологическое заболевание», — заявил Бугаев, лично знавший покойного.

По его словам, это была продолжительная болезнь. «Он был бас-гитаристом группы "Кино". Очень талантливый художник, который прошел очень интересный творческий путь, он был членом группы "Новые художники"», — добавил «Африка».

Альбом «Группа крови» Изображение: Андрей Крисанов

О смерти Кирсанова стало известно 7 августа. Художник сотрудничал с группой «Кино», создавал декорации для выступлений коллектива, снялся в нескольких клипах, а также стал автором идеи для обложки альбома «Группа крови».

Кирсанов также сыграл в фильмах «Асса» Сергея Соловьева и «Рок» Алексея Учителя.

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