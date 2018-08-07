Чемпион России нашел многомиллионную замену Смолову

Московский «Локомотив» рассматривает нападающего китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Антони Модеста в качестве кандидата на усиление атаки. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, фамилия 30-летнего форварда прозвучала во время заседания трансферного комитета клуба. Модест рассматривается как альтернативный вариант в случае срыва переговоров по россиянину Федору Смолову.

Сообщалось, что на трансфер 28-летнего нападающего «Краснодара» действующие чемпионы России планируют потратить девять миллионов евро. Модест оценивается дороже: по данным портала Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 16 миллионов евро.

За китайский клуб французский форвард выступает с лета 2017 года. Тогда «Тяньцзинь Цюаньцзянь» заплатил за него «Кельну» 35 миллионов евро. За профессиональную карьеру он в 357 играх забил 141 гол. В свой лучший сезон в составе «Кельна» форвард отметился 25 голами в 34 матча бундеслиги.

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