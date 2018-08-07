Стал известен ответ Москвы на высылку дипломатов из Греции

Зеркальные меры России на действия Греции коснутся руководителя политического бюро главы МИД Греции Йоргосу Сакеллариу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в греческих правительственных кругах.

Отмечается, что Сакеллариу считается одним из ближайших соратников греческого министра Никоса Котзиаса. «Запрет на въезд Сакеллариу – это прямое обращение к Котзиасу. Но, по моему мнению, это ошибка. Подобные решения, тем более касающиеся отношений с такими державами, как Россия или США, не принимаются на уровне глав МИД», — сказал источник.

По словам собеседника агентства, Россия также высылает торгового представителя посольства Греции в Москве и ответственного за коммуникационную службу посольства.

Ранее 6 августа сообщалось, что посла Греции в Москве Андреаса Фриганаса вызвали в МИД России. Ему вручили ноту о зеркальных мерах в ответ на высылку российских дипломатов.

О том, что из Греции было решено выслать двух российских дипломатов стало известно 11 июля. По информации СМИ, их обвиняют во вмешательстве во внутренние дела государства и незаконных действиях против национальной безопасности Греции.

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