Европейский клуб объявил о похищении футболиста

Латвийский клуб «Вентспилс» выступил с официальным заявлением относительно отсутствия в расположении команды нигерийского нападающего Аделеке Акиньеми. Запись доступна на официальном сайте клуба.

В заявлении отмечается, что Акиньеми незаконно покинул команду и город Вентспилс. После исчезновения форварда в клуб обратились неизвестные.

«В ответ на наши многочисленные просьбы вернуть футболиста для выполнения его контрактных обязательств данные личности оказывают давление и шантажируют наш клуб. В частности, нас вынуждают согласиться на неприемлемые и непрописанные в контракте футболиста условия в части сроков контракта и трансферной цены, в противном случае нам заявляют, что он не вернется в расположение клуба», — говорится в обращении «Вентспилса».

Отмечается, что выступления 19-летнего нигерийца в «Вентспилсе» привлекает интерес со стороны других команд, что могло привести к «краже футболиста». В клубе приняли решение обратиться за помощью в правоохранительные органы.

Нигериец выступает за «Вентспилс» с марта 2017 года.

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