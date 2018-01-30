ЦСКА вернул проданного за 20 миллионов нигерийца

Нигерийский нападающий «Лестер Сити» Ахмед Муса перешел в московский ЦСКА на правах аренды. Об этом во вторник, 30 января, сообщается в Twitter-аккаунте столичного клуба.

— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 30 января 2018, 09:00

«Ахмед, ты дома!» — поприветствовала форварда, арендованного до конца сезона, пресс-служба армейцев.

27 января представитель игрока Тони Харрис сообщил, что Муса продолжит карьеру в ЦСКА. Он не уточнил точной даты перехода и условий контракта.

В нынешнем сезоне нигериец провел за основную команду «Лестера» лишь один матч. За полтора года в клубе он записал на свой счет шесть мячей. Форвард перешел в английский клуб летом 2016-го. Сумма трансфера составила 19,5 миллиона евро.

Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год. В составе команды нигериец принял участие в 157 матчах и забил 56 мячей. Вместе с армейцами он стал трехкратным чемпионом России, дважды выиграл Суперкубок и однажды — Кубок страны.

Ахмед Муса играет в составе сборной Нигерии с 2010 года. В 2013-м он стал победителем Кубка африканских наций.

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