ЦСКА вернет не покорившего Англию нападающего

Московский ЦСКА договорился с английским «Лестером» об аренде нападающего Ахмеда Мусы. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил представитель игрока Тони Харрис.

«Скорее всего, трансфер состоится на следующей неделе», — заявил Харрис.

Муса в сезоне-2017/2018 провел один матч за основную команду «Лестера». В настоящий момент он числится в составе молодежного коллектива в Лиге профессионального развития. За полтора года в клубе он забил шесть мячей.

Нигериец перешел в «Лестер» из ЦСКА летом 2016 года за 19,5 миллионов евро. Он выступал в составе армейцев с 2012 года, в 157 матчах забив 56 голов. Вместе с красно-синими Муса трижды становился чемпионом России.

В составе сборной Нигерии форвард играет с 2010 года. В 2013-м он стал победителем Кубка африканских наций.

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