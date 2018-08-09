Испанец стал самым дорогим вратарем мира

Лондонский «Челси» объявил о трансфере 23-летнего испанского голкипера Кепы Аррисабалаги, сделав его самым дорогим игроком в мире на своей позиции. О сделке сообщается на официальном сайте лондонцев.

«Это важное решение для меня, для моей карьеры и жизни», — сообщил сам игрок. Аррисабалага заключил с лондонцами контракт на семь лет.

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8 августа стало известно, что «Челси» заплатит за 23-летнего голкипера «Атлетика» из Бильбао 80 миллионов евро. Лондонцы активировали пункт в контракте футболиста о выкупе. В тот же день испанец прибыл в Англию для прохождения медосмотра и подписания контракта.

20 июля английский «Ливерпуль» приобрел у «Ромы» бразильского вратаря Алиссона Беккера. Игрок обошелся мерсисайдцам в 75 миллионов евро: на тот момент это стало рекордной суммой за вратаря.

В минувшем сезоне Аррисабалага провел 30 матчей в составе «Атлетика» из Бильбао. Испанец является чемпионом Европы среди игроков до 19 лет.

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