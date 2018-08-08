«Челси» совершит трансферный рекорд

Лондонский «Челси» сделает Кепу Аррисабалагу из испанского «Атлетика» самым дорогим вратарем в истории футбола. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, англичане активировали пункт в контракте голкипера о выкупе за 80 миллионов евро. Деньги уже были перечислены на счета Ла Лиги, после чего поступят в распоряжение клуба из Бильбао. 8 августа Аррисабалага прибудет в Лондон для прохождения медосмотра и подписания личного контракта.

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Баск станет заменой Тибо Куртуа, который бойкотирует тренировки команды и хочет покинуть «Челси». Бельгийский вратарь желает продолжить карьеру в мадридском «Реале» и своими действиями пытается вынудить руководство лондонского клуба совершить трансфер.

20 июля «Ливерпуль» купил у «Ромы» бразильского вратаря Алиссона за 75 миллионов евро. Этот трансфер стал рекордным для голкиперов.

Аррисабалага в прошлом сезоне провел 30 матчей за «Атлетик» в рамках Примеры и пропустил 43 мяча. 23-летний вратарь не имеет опыта выступления за национальную сборную Испании.

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