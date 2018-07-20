«Ливерпуль» обзавелся самым дорогим в мире вратарем

Вратарь сборной Бразилии и итальянской «Ромы» Алиссон перешел в английский «Ливерпуль». Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

По словам репортера Джеймса Пирса, «мерсисайдцы» заплатили за игрока около 75 миллионов евро. Таким образом Алиссон стал самым дорогим голкипером в истории, побив рекорд Джанлуиджи Буффона, который перешел в 2001 году из «Пармы» в «Ювентус» за 54 миллиона евро.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что клуб долго не раздумывал над тем, стоит ли подписывать контракт с вратарем. «Я думаю, мы обязаны были это сделать. Не стоит долго размышлять над ценой голкипера, сейчас таковы реалии трансферного рынка. Цена на Алиссона говорит нам о стоимости вратарей сейчас», — добавил он.

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