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14:16, 4 июля 2026Россия

В российском городе загорелся склад лакокрасочных материалов

Мэр Ульянченко: Площадь возгорания на складе в Ставрополе составляет около 1000 кв. м.
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: vesti26.ru

Крупный пожар произошел на территории индустриального парка «Мастер» в Ставрополе. Об этом сообщил мэр города Иван Ульянченко в своем канале в MAX.

По данным Ульянченко, в Северо-западном районе загорелся склад лакокрасочных материалов. Площадь возгорания составляет около 1000 квадратных метров. «Все экстренные службы города задействованы, на месте работают пожарные расчеты, спасатели и полиция. Предположительно, пострадал один человек», — написал глава города.

Предварительной причиной возгорания Ульянченко назвал разгерметизацию газового баллона.

Ранее сообщалось, в Сунтарском районе Якутии сгорела школа из-за удара молнии. Здание, где произошел пожар, было из дерева и имело один этаж.

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