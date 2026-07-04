В российском городе загорелся склад лакокрасочных материалов

Мэр Ульянченко: Площадь возгорания на складе в Ставрополе составляет около 1000 кв. м.

Крупный пожар произошел на территории индустриального парка «Мастер» в Ставрополе. Об этом сообщил мэр города Иван Ульянченко в своем канале в MAX.

По данным Ульянченко, в Северо-западном районе загорелся склад лакокрасочных материалов. Площадь возгорания составляет около 1000 квадратных метров. «Все экстренные службы города задействованы, на месте работают пожарные расчеты, спасатели и полиция. Предположительно, пострадал один человек», — написал глава города.

Предварительной причиной возгорания Ульянченко назвал разгерметизацию газового баллона.

Ранее сообщалось, в Сунтарском районе Якутии сгорела школа из-за удара молнии. Здание, где произошел пожар, было из дерева и имело один этаж.