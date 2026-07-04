Шансы Роналду и Ямаля забить в матче ЧМ-2026 Португалия — Испания оценили

Эксперты: У Ямаля больше шансов забить в игре Португалия — Испания, чем у Роналду

Шансы нападающих Криштиану Роналду и Ламина Ямаля забить в матче ЧМ-2026 Португалия — Испания оценили. Об этом сообщает Betonmobile.

Эксперты считают, что форвард испанцев Ямаль забьет в ворота португальцев с вероятностью в 27 процентов. Поставить на это событие можно с коэффициентом 3,70. Шансы Роналду отличиться оцениваются на 11 процентов. Сделать ставку на гол 41-летнего португальца можно с котировкой 9.00.

Матч 1/8 финала чемпионата мира Португалия — Испания пройдет 6 июля в Арлингтоне, штат Техас, США. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее Роналду высказался о своем будущем в сборной Португалии после чемпионата мира. «Сейчас мое будущее не имеет никакого значения. У меня еще будет время, чтобы все обдумать. После чемпионата мира, независимо от того, выиграем мы или проиграем, я поговорю с семьей и приму решение», — заявил Роналду.