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14:29, 4 июля 2026Спорт

Шансы Роналду и Ямаля забить в матче ЧМ-2026 Португалия — Испания оценили

Эксперты: У Ямаля больше шансов забить в игре Португалия — Испания, чем у Роналду
Владислав Уткин
Владислав Уткин
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль. Фото: Matthew Childs / Reuters

Шансы нападающих Криштиану Роналду и Ламина Ямаля забить в матче ЧМ-2026 ПортугалияИспания оценили. Об этом сообщает Betonmobile.

Эксперты считают, что форвард испанцев Ямаль забьет в ворота португальцев с вероятностью в 27 процентов. Поставить на это событие можно с коэффициентом 3,70. Шансы Роналду отличиться оцениваются на 11 процентов. Сделать ставку на гол 41-летнего португальца можно с котировкой 9.00.

Матч 1/8 финала чемпионата мира Португалия — Испания пройдет 6 июля в Арлингтоне, штат Техас, США. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее Роналду высказался о своем будущем в сборной Португалии после чемпионата мира. «Сейчас мое будущее не имеет никакого значения. У меня еще будет время, чтобы все обдумать. После чемпионата мира, независимо от того, выиграем мы или проиграем, я поговорю с семьей и приму решение», — заявил Роналду.

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