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14:23, 4 июля 2026Мир

В МИД объяснили появление Путина в военной форме

Захарова: Появление Путина в военной форме является сигналом идти до конца
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Появление президента России Владимира Путина в военной форме является сигналом идти до конца и «добивать террористическую неонацистскую гадину». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Накануне журналист из Великобритании Джим Фергюсон назвал появление президента России Владимира Путина на совещании об установлении контроля над населенным пунктом Константиновка сигналом. По его словам, российский лидер на протяжении всего времени нахождения на посту президента страны всегда был только в гражданской одежде.

«Сейчас сигнал четкий: будем добивать террористическую неонацистскую гадину до конца, по всем фронтам. От мира не отказываемся, но методология увещевания претерпела изменения», — написала дипломат.

3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что армия Россия полностью взяла под контроль Константиновку. Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР.

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