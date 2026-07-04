В Великобритании оценили появление Путина в военной форме

Британский журналист Фергюсон назвал появление Путина в военной форме настоящим сигналом

Журналист из Великобритании Джим Фергюсон назвал появление президента России Владимира Путина на совещании об освобождении Константиновки сигналом. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Х .

Британец отметил, что Путин на протяжении всего времени нахождения на посту президента страны всегда был только в гражданской одежде. Если же он вдруг выбирает военную форму, то это можно воспринять только как намеренный сигнал. Такой знак на фоне ударов России по военно-промышленному комплексу в Киеве невозможно игнорировать.

Вечером 3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска полностью взяли под контроль Константиновку. Президент России Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР.