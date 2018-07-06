Провалу вратаря «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов нашлось объяснение

Главный тренер «Ливерпуля» немец Юрген Клопп рассказал о причинах неудачной игры Лориса Кариуса в финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Об этом сообщает официальный сайт мерсисайдского клуба.

«У нас все в порядке. Не знаю, что люди напридумывали. Все, что могу сказать, — в той игре у него [Кариуса] было сотрясение мозга», — заявил Клопп, отвечая на вопрос о том, собирается ли он пересматривать роль немецкого вратаря в команде во время подготовки к сезону-2018/2019.

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«Через пять дней после финального матча у Лориса было обнаружено 26 из 30 маркеров сотрясения мозга», — подтвердил немецкий специалист.

27 мая «Ливерпуль» уступил мадридскому «Реалу» в финале Лиги чемпионов со счетом 1:3. Кариус допустил две результативные ошибки, приведшие к взятию ворот «Ливерпуля».В первом случае он выбросил мяч на ногу Кариму Бензема, во втором — отбил мяч в ворота после дальнего удара Гарета Бэйла.

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