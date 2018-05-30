Спорт
 
Бабченко жив→
Последние новости
Бабченко оказался жив
Показана новая часть Fallout
Объявившийся во Флориде «саудовский принц» своровал миллионы и попался
Задержан исполнитель убийства Аркадия Бабченко
Названы самые дорогие города мира
Пережившего извержение Везувия древнего инвалида случайно раздавило
Новая футболка облегчила жизнь кормящим матерям
ПСЖ раскошелится за Роналду
Страшная российская дыра в земле напугала иностранцев
Захвативший заложников в Москве художник пошел за решетку с легкой душой
Новости партнеров

Фанат увековечил провал вратаря «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов

Перейти в «Мою Ленту»

Болельщик «Манчестер Юнайтед» сделал себе татуировку в память о провальной игре вратаря «Ливерпуля» Лориса Кариуса в финале Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Фото появилось в Twitter-аккаунте Voetbal International.

Татуировка представляет собой надпись «Кариус — легенда» с датой прошедшего матча.

Финал Лиги чемпионов состоялся в Киеве 26 мая. «Ливерпуль» встречался с мадридским «Реалом» и уступил со счетом 1:3. Голы за испанский клуб забили Карим Бензема и Гарет Бэйл, оформивший дубль. В составе мерсисайдцев отличился Садио Мане. Первый и третий голы мадридцев стали результатами ошибок Кариуса — в первом случае он выбросил мяч на ногу Бензема, во втором — отбил мяч в ворота после дальнего удара Бэйла.

После матча Кариус извинился перед партнерами и болельщиками, а «Ливерпуль» приступил к поискам нового голкипера. Мерсисайдцы заинтересованы в приобретении вратаря луганской «Зари» и сборной Украины Андрея Лунина, а также Джанлуиджи Доннарумы из «Милана».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Провалившего финал ЛЧ вратаря «Ливерпуля» захотел клуб из третьего дивизиона
«Ливерпуль» отдаст десятки миллионов евро за 19-летнего вратаря
«Ливерпуль» присмотрел нового вратаря на Украине
Другие материалы рубрики
Спорт00:02Сегодня
Сергей Семак

«Двумя руками за Семака»

«Зенит» возглавил россиянин. Почему это хорошо?
16:49Сегодня

ПСЖ раскошелится за Роналду

15:22Сегодня

РФС продлил сотрудничество с adidas

15:05Сегодня

Третьяк объяснил решение оставить в сборной провалившего чемпионат мира тренера

Спорт00:0222 мая

Русские горцы

UFC едет в Россию. Кто будет уничтожать гостей столицы в октагоне?
14:15Сегодня

Названы спасители сборной России по футболу

13:06Сегодня

Назначение русского тренера в сборной Украины назвали аморальным

19:4324 мая

ФИФА обвинили в попытке «продать душу футбола»

Спорт00:0229 мая

Кусай, забивай

Выживет ли сборная России в схватке с уругвайскими суперфорвардами
11:04Сегодня

Овечкину пожелали смерти

08:2524 мая

Сборной Англии понадобилась психологическая помощь на время ЧМ в России

12:06Сегодня

Бывший игрок «Спартака» сменил «Мисс Нигерия-2013» на «Мисс Нигерия-2014»

Россия
«Пять минут — и крыши нет»
Мощнейший ураган застал Россию врасплох и повредил башню кремля
России предрекли новый Большой террор
«Нам говорили, сын не жилец и бороться не стоит»
Ребенок, победивший рак, умирает от сколиоза. Нужна помощь
«Сейчас много таких долбанутых. Особенно в Москве»
К чему привела любовь двух девушек к волкам
Россиянин решил зарядить телефон от столба, умер и обесточил четыре села
Песков ответил на слухи о назначении Пескова в Кремль
«Умолял жену купить водки, чтобы хоть чуть-чуть полегчало»
Почему россиян заставляют страдать от боли и умирать в мучениях
Все материалы
Мир
Помидор, уходи
Турки готовятся прогнать Эрдогана. Им помогут фанат России и кандидат от народа
Турки захотели прогнать США с авиабазы Инджирлик
Сломанный американский БТР заблокировал автотрассу в Чехии
В Эквадоре лесбиянки отсудили себе еще одно конституционное право
Адвокат рассказал о потере связи с Ярошенко
Израиль и сектор Газа перестанут бомбить друг друга
Каспийский груз
Кто воюет в Сирии вместе с Россией
Все материалы
Бывший СССР
Александр ЛукашенкоБатькина победа
В Белоруссии создают свою великую историю. И переписывают мировую
Савченко предостерегла Сенцова от судьбы украинского антигероя
Синдром Донбасса
Украинские военные все чаще сводят счеты с жизнью. Государству все равно
Консул высшей расы
Украинский дипломат не любил евреев и считал себя арийцем. Коллеги молчали
Украинский чемпион уехал на заработки в Польшу и умер
Киев назвал число осужденных за войну в Донбассе россиян
Грузия разорвет отношения с Сирией
Все материалы
Экономика
Не можем повторить
Один американский штат превосходит экономику России. До величия очень далеко
В резной оправе
Основатель бренда Brevno о том, как модные аксессуары из Сибири покоряют заграницу
«Нафтогаз» начал выбивать долг из «Газпрома»
Россияне лишатся популярного сервиса доставки еды
Названы сроки увеличения детского пособия
TCS Group Олега Тинькова нарастила прибыль
США снова развязали торговую войну с Китаем
Все материалы
Силовые структуры
Аслан Иритов«Вы видите у меня кисти?»
Безрукий инвалид взял полицейского за горло — это чудеса кавказского правосудия
Однажды в Одессе
Он стал первым криминальным королем и написал воровской закон своей кровью
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Захвативший заложников в Москве художник пошел за решетку с легкой душой
Из изъятых богатств полковника Захарченко пропали три миллиона евро
Московской судье предоставили госзащиту из-за угроз
Расстрелявший прохожего водитель BMW оказался сыном нотариуса
Все материалы
Наука и техника
«Годы насилий и грабежей»
Эта война почти угробила Россию. Из нее сделали сомнительный праздник
F-35 Lightning IIСмерть с небес
Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
Ледяной дождь
Америка тратит миллиарды на поиски инопланетной жизни
Пережившего извержение Везувия древнего инвалида случайно раздавило
Показана новая часть Fallout
Великобритания в ответ на «агрессию России» испытала аналог «Панцирь-С1»
«Российский Falcon 9» признали ненужным
Все материалы
Спорт
Сергей Семак«Двумя руками за Семака»
«Зенит» возглавил россиянин. Почему это хорошо?
ПСЖ раскошелится за Роналду
Фанат увековечил провал вратаря «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов
Третьяк объяснил решение оставить в сборной провалившего чемпионат мира тренера
Названы спасители сборной России по футболу
Назначение русского тренера в сборной Украины назвали аморальным
Кусай, забивай
Выживет ли сборная России в схватке с уругвайскими суперфорвардами
Все материалы
Культура
Инди, Аньес, Джонс
10 главных фильмов в программе Beat Film Festival 2018
«Люди занимались любовью на танцполе, пили и танцевали»
Секс, транс и экстаз на диких вечеринках Ибицы
Пьяные ведьмы и ожившие мертвецы
А также тайные агенты Кремля на Красной площади
Доход Никиты Михалкова составил 1,5 миллиона рублей в день
«Ходячие мертвецы» лишатся главного героя
Создан фильм с подстраивающимся под зрителя сюжетом
Понравившийся Трампу сериал закрыли из-за расистской шутки про обезьян
Все материалы
Интернет и СМИ
Аркадий Бабченко «Война никогда не закончится, если мы расчеловечим друг друга»
Бабченко доводил коллег до бешенства. Они вспоминают о нем с любовью. А он жив
«Если мочой полоскать зубы, они будут здоровыми и красивыми»
Россияне массово гробят здоровье. Источник смертельных советов прост
В Киеве убит журналист Аркадий Бабченко
Он прошел две войны в Чечне и уехал на Украину из-за угроз в России
Конкурсы в соцсетях озолотили мать-одиночку
Страшная российская дыра в земле напугала иностранцев
Бабченко застрелили из пистолета Макарова
Хакер сдавал вирусы в аренду и стал миллионером
Все материалы
Ценности
Морские котики
Как проводили лето супермодели на райском острове
Весенний урожай
Что косметические бренды приготовили к лету самым модным людям планеты
Пообносились
Почему женщины носят старые одежды и кому это выгодно
Женщина продавала белье на eBay и стала миллионером
Сумки начнут носить на ногах
В Петербурге начали торговать изготовленной для Путина «Волгой»
Раскрыт секрет идеальных бровей Меган Маркл
Все материалы
Путешествия
Сняли по-царски
Они выходили за принцев, чтобы жить в замках, но их везли не туда
Пассажиры повыпрыгивали на крыло самолета из-за шутки про бомбу
Авиакомпания заставила пассажиров плакать
Россиянам не хватило денег на летний отдых
Школьника напоили джином в самолете
Китайцы выбили туристу зубы за татуировки на лбу
Меган Маркл и принц Гарри променяли Намибию на пансионат
Все материалы
Из жизни
«Я медленно достала перцовый баллончик, а подруга — нож»
История россиянки, переехавшей в Варшаву
«Болезнь» цивилизации
Почему человек нуждается не только в натуральной пище, но и в пробиотиках
Элементарно
Дерзкие гангстеры умыкнули кубок мира по футболу. Их не могли вычислить полвека
Пострадавшего в аварии австралийца настигла смертельно опасная змея
Канадцев окатило жидкими нечистотами с неба
Разъяренный слон затоптал хозяина до смерти
Китаец подарил возлюбленной гигантский букет из денег и нарушил закон
Все материалы
Прощай, оружие
Тест нового Volkswagen Touareg: огромный планшет в салоне и прощание с внедорожным пакетом
Отмененные шедевры
Машины, которые должны были стать серийными, но что-то пошло не так
Бавария на выезде
Первая встреча с Audi A6 четвертого поколения
Прощай, Priora
Вспоминаем самые необычные версии Lada Priora, которую снимают с производства
Американец в одиночку переделал Lotus в суперкар с двигателем V10
В США научили ездить 800-сильную Toyota Prius
Subaru вернула в Россию седан Legacy и назвала цены
Все материалы
А этому не дала
Россиянам отказывают в ипотеке. Что делать?
На новый уровень
Урбанисты взяли на вооружение армейские приемы. Что будет с городами?
«Проблема кроется в лобных долях мозга»
Зачем россияне устраивают свинарники в своих квартирах и как с этим бороться
Названы подмосковные районы с самыми дешевыми дачами
Корону надень
Пожить как аристократ? Легко, но не в России
Малоимущих россиян обеспечат жильем с помощью нанотехнологий
Ипотечным ставкам предрекли скорое падение
Все материалы