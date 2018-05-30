Фанат увековечил провал вратаря «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов

Болельщик «Манчестер Юнайтед» сделал себе татуировку в память о провальной игре вратаря «Ливерпуля» Лориса Кариуса в финале Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Фото появилось в Twitter-аккаунте Voetbal International.

Татуировка представляет собой надпись «Кариус — легенда» с датой прошедшего матча.

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Финал Лиги чемпионов состоялся в Киеве 26 мая. «Ливерпуль» встречался с мадридским «Реалом» и уступил со счетом 1:3. Голы за испанский клуб забили Карим Бензема и Гарет Бэйл, оформивший дубль. В составе мерсисайдцев отличился Садио Мане. Первый и третий голы мадридцев стали результатами ошибок Кариуса — в первом случае он выбросил мяч на ногу Бензема, во втором — отбил мяч в ворота после дальнего удара Бэйла.

После матча Кариус извинился перед партнерами и болельщиками, а «Ливерпуль» приступил к поискам нового голкипера. Мерсисайдцы заинтересованы в приобретении вратаря луганской «Зари» и сборной Украины Андрея Лунина, а также Джанлуиджи Доннарумы из «Милана».

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