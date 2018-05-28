«Ливерпуль» отдаст десятки миллионов евро за 19-летнего вратаря

Английский «Ливерпуль» заинтересован в 19-летнем вратаре итальянского «Милана» Джанлуиджи Доннарумме. Об этом сообщает La Repubblica.

Мерсисайдцы продолжают поиски голкипера после провальной игры нынешнего вратаря команды Лориса Кариуса в финале Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Отмечается, что «Ливерпуль» готов заплатить за Доннаруму 40-45 миллионов евро. Представители английского клуба уже контактировали с агентом игрока Мино Райолой по поводу возможного перехода.

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Ранее 28 мая сообщалось, что состав «Ливерпуля» может пополнить 19-летний украинский вратарь Андрей Лунин. Помимо мерсисайдцев, на голкипера претендуют английский «Эвертон», итальянские «Наполи» и «Интер».

27 мая «Ливерпуль» проиграл «Реалу» в финале Лиги чемпионов со счетом 1:3. «Сливочные» дважды забили после ошибок Кариуса — в первом случае голкипер бросил мяч в ногу форварда мадридцев Карима Бензема, поразившего ворота, во втором — отбил мяч в сетку после дальнего удара Гарета Бэйла.

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